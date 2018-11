Hond wacht geduldig aan wasmachine tot knuffelbeer gewassen is Redactie

27 november 2018

16u07

Bron: KameraOne 0

Habs de hond heeft een lievelingsknuffel en kan daar moeilijk van scheiden. Ook wanneer de grote teddybeer de wasmachine of droogkast in moet, blijft Habs dicht bij zijn maatje. “Ik was in de slaapkamer toen ik Habs hoorde in de waskamer”, vertelt zijn baasje. “Toen ik binnenkwam, zag ik hoe hij aan het staren was naar zijn knuffelbeer die gewassen werd in de wasmachine.”

Bekijk ook: