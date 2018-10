Hond uitlaten? In zakje blazen! In Wenen moeten hondenbaasjes wegblijven van alcohol sam

Wenen voert een alcoholbeperking in voor mensen die hun hond uitlaten. Baasjes van zogenaamd agressieve rassen mogen voortaan niet meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed hebben.

De Oostenrijkse hoofdstad voert de regel in nadat een 1-jarige peuter eind vorige maand werd doodgebeten. De schuldige was een rottweiler van een vrouw die te veel had gedronken. Zij greep niet in toen de hond het kind aanviel.

In Wenen golden al vrij strenge regels voor eigenaars van pittige hondenrassen. Zo moesten ze verplicht een cursus volgen, en mochten de dieren nooit zonder leiband op straat.

Eigenaars van rottweilers, bullterriërs, pitbullterriërs en mastiffs mogen voortaan niet meer dan 0,5 gram promille alcohol in het bloed hebben wanneer ze hun hond uitlaten. Bovendien moeten ze de dieren verplicht muilkorven, en moeten de honden altijd aan de leiband.