Hond schiet per ongeluk baasje neer tijdens stoeipartijtje IB

11 mei 2018

01u30

Bron: The Guardian, messengernews.net 0 Dieren Een hond heeft per ongeluk zijn baasje neergeschoten terwijl ze samen op de bank aan het stoeien waren.

Richard Remme, een 51-jarige man uit Iowa in de Verenigde Staten, was met zijn hond Balew, een mix tussen een pitbull en een labrador, aan het spelen op de bank. Het ging er een beetje ruw aan toe en Remme ‘gooide’ het dier van zijn schoot af, maar Balew sprong direct weer op. Daarbij ontgrendelde hij waarschijnlijk onbewust de beveiliging van het pistool, een Ruger 9 mm, dat zijn baasje aan zijn riem had hangen.

Kogel

Even later stapte het dier waarschijnlijk per ongeluk op de trekker van het wapen. Het pistool ging af en een kogel raakte Remme in zijn been. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging en mocht later op de dag weer naar huis, maar moet op een later moment nog wel terugkomen om de kogel te laten verwijderen.

De man liet aan de lokale media weten dat hond Balew een ‘grote softie’ is en de rest van de dag jankend bij hem gelegen heeft omdat hij aanvoelde dat hij, weliswaar per ongeluk, iets misdaan had.

Richard Remme continues recovering from his injury after his dog "shot him" yesterday... https://t.co/A4Ti33MMlN pic.twitter.com/7TBSuPsb30 The Messenger(@ Messenger_News) link