Hond rent achter baasje aan nadat hij in bos werd gedumpt, maar moet uitgeput opgeven

12 februari 2018

16u10

Een hartverscheurend filmpje van een hond die uit de auto werd gezet langs een drukke snelweg in Rusland, heeft wereldwijd tot grote verontwaardiging geleid op sociale media. De verlaten viervoeter rende met gevaar voor eigen leven vele kilometers achter de wagen aan, maar moest uiteindelijk wegens uitputting opgeven.

De achtervolging is gefilmd met een dashcam in een auto die achter het voertuig reed met daarin de persoon die van de hond af wilde. Het schokkende incident vond plaats in de stad Rostov aan de Don in het zuiden van Rusland. De beelden laten zien dat het keihard rennende dier er bijna in slaagde het voertuig in te halen. De auto remt heel even, maar vervolgens geeft de bestuurder weer gas waardoor de hond toch weer achterop raakt en uiteindelijk stopt.

Russische media hebben inmiddels aan de hand van het kenteken de vermoedelijke eigenaar van het dier getraceerd. Het gaat om Dilyara Nosova die benadrukt dat teefje Dinka recent nog een zwerfhond was, maar in geen geval door haar uit de auto is gezet. De vrouw zegt het dier, dat onlangs zes puppy's op de wereld zette, juist goed te verzorgen. Volgens Nosova, zo vertelde ze aan de Daily Mail, is zij niet het nieuwe baasje van de hond. "Ze zwerft rond in de buurt van mijn buitenhuis. Als ik daar ben, krijgen de zeven honden van mij te eten."

De vrouw stelt dat Dinka de nare gewoonte heeft om achter auto's aan te rennen. "Dat houdt Dinka lang vol, maar uiteindelijk keert ze altijd weer terug naar haar puppy's." Op sociale media wordt ernstig getwijfeld aan het verhaal van de vrouw. Ze zou volgens velen de hond wel degelijk uit haar auto hebben gezet met als doel er vanaf te komen. In Rusland zijn dergelijke praktijken aan de orde van de dag. Bijna dagelijks worden tientallen honden op deze manier aan hun lot overgelaten, stellen dierenorganisaties.