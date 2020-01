Hond redt leven van baasje maar blijft zelf achter in brand HR

12 januari 2020

20u15

Bron: 7sur7, Le Télégramme 58 Dieren Een hond heeft zaterdagnacht het leven van zijn baasje gered door ‘s nachts luid te beginnen blaffen om hem te wekken tijdens een brand. De eigenaar kon net op tijd opstaan en zichzelf in veiligheid brengen. Zijn hond bleef echter achter in de vlammen.

Het drama speelde zich af in La Prénessaye in de streek Bretagne in Frankrijk. Daar werd zaterdagavond een 72-jarige bewoner om iets voor middernacht gewekt omdat zijn hond ongewoon luid aan het blaffen was. Het vuur had zich op dat moment al goed verspreid. De man slaagde er op het nippertje in het huis te verlaten, maar zijn hond kon niet meer gered worden. De eigenaar deed vanmorgen, toen de brandweer nog steeds aan het nablussen was, ontroerd zijn verhaal aan lokale media. Hij was erg aangedaan.