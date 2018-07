Hond opent bagageruimte van vliegtuig op 4.000 meter hoogte, toestel moet noodlanding maken HA

23 juli 2018

15u52

Bron: ANP, DPA 4 Dieren Een hond heeft tijdens een vlucht tussen de Russische steden Sint-Petersburg en Moskou het vrachtluik geopend. Daardoor was het passagierstoestel genoodzaakt een noodlanding te maken.

De hond was uit zijn kooi ontsnapt in de bagageruimte en had op een of andere manier het luik geopend van de Boeing 737, meldt het Russische persbureau Interfax op basis van een medewerker van de luchthaven van Moskou. Het luik was een aantal centimeters opengegaan toen het alarm afging. De druk in het toestel werd op een hoogte van 4.000 meter als gevolg daarvan minder, waardoor de piloot een noodlanding moest maken. Niemand raakte gewond. Ook de hond maakt het naar verluidt goed.