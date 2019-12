Hond moet 2 spoedoperaties ondergaan nadat hij 30 peperkoeken mannetjes opschrokt



23 december 2019

09u18

Bron: The Guardian 16 Dieren De zevenjarige Marley - een zwarte labrador met een onstilbare honger - bezorgde zijn baasjes de schrik van hun leven nadat hij 30 peperkoeken mannetjes naar binnen had gewerkt. Om Marleys leven te redden moest de dierenarts hem twee keer opereren.

Rachael Bulmer (37), uit het Engelse Bournemouth, had een dertigtal peperkoeken mannetjes gebakken die ze als traktatie voor kerstmis wilde uitdelen. Nadat ze de zoetigheid zorgvuldig in geschenkzakjes had verpakt, zette ze de smakelijke cadeaus op het keukenblad. Netjes op een rijtje. “Ik dacht dat ze daar wel veilig zouden staan”, aldus Bulmer.



Wanneer ze even later terugkeerde naar de keuken, lagen alle zakjes op de grond. Leeg en aan flarden gescheurd. “En ik wist meteen wie de dader was.”

Bekommernis

Verontwaardigd ging ze op zoek naar haar labrador. Eenmaal ze hem gevonden had, maakte de verontwaardiging al snel plaats voor ongerustheid. “Hij begon zich vreemd te gedragen en zag eruit alsof hij in shock raakte. Hij werd ziek en gaf delen van het lint (dat rondom de peperkoeken mannetjes zat, red.) over”, vertelt Bulmer.

Dus gingen hond en baasje naar de dierenarts. Die kon al snel de ernst van de situatie inschatten en besloot Marley te opereren. De zevenjarige labrador ging maar liefst tweemaal onder het mes. In totaal zouden de spoedoperaties drie uur duren.

Het resultaat? Er werden 34 decoratieve lintjes uit zijn maag verwijderd. Verder nog troffen de dierenartsen enkele botten aan die Marley eerder had ingeslikt. Ook die waren vast komen te zitten in zijn maag en werden verwijderd.

(Lees verder na de foto)

2.000 pond

“Het was een risicovolle operatie en zijn kans op overleving was klein”, aldus de dierenarts die hem opereerde. “Gelukkig heeft hij het gehaald.” Na vier dagen mocht Marley naar huis gaan, waar hij verplichte bedrust heeft gekregen. “Laat het een waarschuwing zijn voor andere hondenbaasjes: kerstversiering, en andere giftige kerstproducten kunnen maar beter veilig opgeborgen worden voor nieuwsgierige viervoeters.”

En het prijskaartje? De operaties kostten maar liefst 2.000 pond (zo’n 2.350 euro). Gelukkig kon Rachael Bulmer rekenen op de steun van enkele liefdevolle donaties. Anders waren het erg dure peperkoeken mannetjes geweest.