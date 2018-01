Hond loopt tot twee keer toe 30 kilometer terug naar huis als baasje haar van de hand doet. Maar nu is ze toch gelukkig bij nieuwe familie Koen Van De Sype

22 januari 2018

14u11

Bron: Facebook, Today 0 Dieren Zes jaar lang had ze een warme thuis maar toen haar baasje verhuisde naar een plek waar hij haar niet kon meenemen, verkaste Cathleen naar een ander gezin dat 30 kilometer verderop woonde. De hond miste haar thuis en brak tot twee keer toe uit, om het hele eind terug te lopen.

De tweede keer dat iemand haar buiten aan haar oude huis in het Amerikaanse Seminole, Oklahoma vond, vertelde haar nieuwe eigenaar dat hij haar ook niet langer een thuis kon geven en daarop ging ze naar een asiel. Dat ging op Facebook meteen op zoek naar een nieuw nest voor het dier.

Weerklank

“Haar oorspronkelijk baasje hield veel van haar en ze wilde graag bij hem blijven, maar hij kan haar niet meer houden”, aldus het Seminole Humane Society/Seminole Animal Shelter. Het verhaal vond flink wat weerklank en er liepen zelfs aanvragen binnen om haar te adopteren vanuit Canada en Portugal, weet de voorzitter van het asiel – Mary Ann Hill – te vertellen. (lees hieronder verder)

Het was een vrouw uit Texas die als eerste een officiële aanvraag deed. Alicia Nichole Fields (33) vertelde dat haar hart was gebroken toen ze het verhaal las en hoewel ze vier uur van het asiel vandaan woont, printte ze het adoptieformulier uit, vulde ze het in en stuurde ze het op. Ze nodigde de mensen van de opvang ook uit om op Facebook eens naar haar profiel te kijken, zodat ze zich ervan konden verzekeren dat het dier goed terecht zou komen. Ze beklemtoonde dat ze een omheinde tuin had en heel wat andere gelukkige dieren, van honden tot kippen. De lokale dierenarts was haar referentie.

Fields – een verzekeringsmakelaar uit Winnsboro – durfde niet te hopen dat ze het zou halen. Meer nog, ze vertelde het zelfs niet eens aan haar echtgenoot, die op reis was voor het werk. En toch werd ze gekozen. “Haar aanvraag was echt geweldig”, aldus Hill van het dierenasiel.

Superenthousiast

De makelaar reed vervolgens vier uur heen en daarna vier uur terug om Cathleen op te halen. De hond bleek superenthousiast toen ze Alicia zag en dat was helemaal wederzijds. “Ik hoopte dat ze mij leuk zou vinden”, zegt ze. “Ze heeft mijn verwachtingen zeker en vast overtroffen.” (lees hieronder verder)

Intussen is Cathleen al helemaal gewend aan de andere drie honden van het koppel en ze houdt ervan om samen met hen te ravotten. De kippen zijn een ander paar mouwen. Daarbij is ze duidelijk niet op haar gemak, maar Fields is ervan overtuigd dat ze ook daaraan wel zal wennen.

Pogingen om er vandoor te gaan heeft Cathleen niet meer ondernomen. De tuin is dan wel goed afgezet, ze maakt zelfs geen aanstalten om gaten te graven onder het hek op zoek naar een weg naar buiten.

Echtgenoot

En haar echtgenoot? “Die vindt het gelukkig allemaal prima”, lacht ze nog. “Hij heeft wel gevraagd dat als ik nog eens zoiets doe, dat ik het hem eerst laat weten. Hij is geweldig.”

Alicia houdt intussen ook een Facebookpagina bij, waarop iedereen kan volgen hoe het met Cathleen is.