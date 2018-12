Hond loopt gruwelijke verwondingen op nadat kinderen vuurwerk in muil steken lva

29 december 2018

00u55

Bron: Publinews, EPA News, Publi Metro 0 Dieren In San Lorenzo in Paraguay is een straathond het slachtoffer geworden van gruwelijke wreedheid. Volgens de lokale media staken enkele kinderen een voetzoeker in de muil van de hond waarop het vuurwerk ontplofte en ernstige brandwonden en bloedingen veroorzaakte. De hond werd naar de dierenarts gebracht en is ondertussen aan de betere hand.

De hond, die ondertussen de naam Rubia Esperanza kreeg oftewel “Blonde hoop”, werd benaderd door een groepje kinderen in het centrum van San Lorenzo in Paraguay. Ze hadden de lont van de voetzoeker al aangestoken wanneer de hond, die waarschijnlijk wou spelen, het levensgevaarlijke speelgoed in de muil nam. Luttele seconden later ontplofte het vuurwerk, waarop het bloed begon te stromen.

De zwaar gewonde hond werd door vrijwilligers naar de dierenarts gebracht waar hij werd verzorgd. De beelden van Rubia Esperanza na het ongeluk werden gedeeld door Celeste Florentin Aponte die in de dierenkliniek werkt. “Het eerste slachtoffer van kerstmis”, schreef ze. “Dat God ons moge helpen. Het is heel ernstig. Meerdere breuken in zowel onder- als bovenkaak. Wanneer gaat men begrijpen dat deze bommetjes veel schade en pijn veroorzaken?”

Enkele dagen later plaatste ze foto’s van Rubia Esperanza in betere toestand. De hond werd volgens haar berichten succesvol geopereerd. Ze benadrukt dat in tegenstelling tot wat sommige media berichten, Rubia in leven is en zich in de dierenkliniek herstelt van haar trauma.