Hond krijgt spuitje omdat hij er te gevaarlijk uitziet

12 juni 2018

18u09

Bron: Metro UK, Blue Cross 0 Dieren Straathond Duncan kreeg een spuitje, omdat hij er te gevaarlijk uitzag. Volgens een speciale Britse wet moeten honden die er te gevaarlijk uitzien geëuthanaseerd worden. Een schande, vindt een dierenrechtenorganisatie die de 'Gevaarlijke Honden’-wet uit het wetboek geschrapt wil zien.

Duncan, vermoedelijk een kruising tussen een Bordeauxdog en een Mastiff, werd in 2017 in kritieke toestand gevonden op straat. Hulpverleners konden de hond met veel moeite oplappen, maar wat later bleek dat hij een spuitje moest krijgen. Duncan werd namelijk gecatalogiseerd als ‘sectie 1’-hond, een hond die te gevaarlijk is om te blijven leven.

Vier hondenrassen staan in het Verenigd Koninkrijk op een zwarte lijst: de Japanse Tosa, de Fila brasileiro, de Argentijnse Dog en de Amerikaanse pitbullterriër. Als een hond lijkt op één van die vier rassen, dan kan een lokale overheid beslissen om hem als ‘type 1’ te bestempelen. En alle ‘type 1’-honden worden geëuthanaseerd, tenzij een rechtbank daar nog anders over beslist.

Petitie

Dierenrechtenorganisatie Blue Cross lanceerde vorig jaar al een petitie om de ‘Gevaarlijke Honden’-wet uit het wetboek te schrappen. Morgen zal de organisatie parlementsleden ook oproepen om komaf te maken met de wet.

“Duncan was er zo slecht aan toe toen hij bij ons terechtkwam. Hij was vel over been en hij had zware ontstekingen in zijn benen”, zegt een medewerker van Blue Cross. “Hij was geliefd door iedereen hier in het dierenziekenhuis. Hij was een beleefde, zachte reus, maar honden als Duncan krijgen al te vaak geen kans om te leven.”

"Hond niet beoordelen op uiterlijk"

“Er is geen bewijs dat die ‘gevaarlijke honden’ op de zwarte lijst meer agressie tonen dan elke andere hond”, luidt het bij Blue Cross. “Je kan een hond niet beoordelen op zijn uiterlijk.”

Wie de petitie van het Blue Cross wil tekenen, kan dat hier.