Hond Jack zat acht dagen lang vast afvoerpijp, grove middelen werden ingezet om hem te redden

04 mei 2018

15u33

Bron: KameraOne, AP 1

De baasjes van Jack maakten zich erg veel zorgen toen hun geliefde viervoeter na enkele dagen nog steeds niet thuis gekomen was. Ze zijn het gewend dat hij af en toe eens een wandelingetje gaat maken, maar gewoonlijk blijft hij nooit lang weg. De nieuwsgierige hond was in een afvoerpijp gekropen en raakte er niet meer uit. Toen de eigenaars van Jack een vreemd en piepend geluid onder hun oprit opmerkten, werden de grove middelen ingezet en konden ze de hond redden uit zijn benarde positie.