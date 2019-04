Hond is onverwachts ster van een van de zwaarste loopwedstrijden ter wereld KVDS

12 april 2019

20u02

Bron: Facebook, Twitter, Daily Mail, sport.be 0 Dieren In woestijn van Zuid-Marokko wordt momenteel de Marathon des Sables gelopen, een zesdaagse ultraloop van ongeveer 254 kilometer die beschouwd wordt als een van de zwaarste ter wereld. En hoewel de lopers een geweldige prestatie neerzetten, is het toch een hond die er de show steelt. Hij dook op tijdens de tweede etappe en haalde intussen zelfs de eindstreep.

De lopers doopten de hond Cactus en hij werd een ware mascotte. Ze gaven hem ook eten en drinken, wat niet evident is omdat alle deelnemers hun eigen rugzak met spullen – een slaapzak, eten en drinken – moeten meeslepen. De organisatie van de wedstrijd postte al een heleboel filmpjes waarop het dier te zien is.

En Cactus doet het erg goed, want in de derde etappe liep hij over de streep in een tijd van 4 uur en 30 minuten en daarmee zou hij die dag in de top 50 hebben gestaan. Ter info: er schreven 783 lopers in voor de wedstrijd. Cactus kreeg voor zijn prestatie een medaille. Enkele uren geleden haalde hij zelfs de eindstreep van de wedstrijd en ook dat werd vereeuwigd.



Intussen weet de organisatie waar het dier vandaan komt en dat hij eigenlijk Diggedy heet. Karen Hadfield woont op het traject van de tweede etappe en postte op de Facebookpagina van de marathon dat ze de eigenares was. Ze had geen idee dat hij met de lopers meeliep. (lees hieronder verder)

“Ik zal hem komen oppikken, maar weet dat hij de tijd van zijn leven heeft”, schreef ze. “Ik mis hem, maar hij amuseert zich. Hij is een echte nomade en legt hier in de buurt soms 40 kilometer per dag af. Gewoon omdat hij dat leuk vindt. Zorg alsjeblieft goed voor hem.”

Ze liet aan de organisatie weten dat ze hem zal ophalen aan de finish, zodat hij weer naar huis kan.

