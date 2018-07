Hond in wagen bij deze hitte, wat nu? Redactie

23 juli 2018

13u12

Bron: VTM Nieuws 0

Elke zomer opnieuw sterven er honden door oververhitting, doordat hun baasje hen achterlaat in een snikhete wagen. Eigenaars van honden vergeten te vaak dat de temperatuur in een wagen al na tien minuten onhoudbaar warm kan zijn, zelfs in de schaduw. Wat moet je doen als je zo’n hond ziet zitten en wat zijn de gevolgen voor de eigenaar?