Hond hangt 12 jaar aan ketting op modderig stukje grond. Net voor haar dood krijgt ze leven dat ze altijd had moeten hebben KVDS

30 augustus 2018

14u05 0 Dieren 12 jaar lang, 7 dagen per week en 24 uur per dag lag ze aan een ketting op een modderig stukje grond naast een huis in de Amerikaanse staat North Carolina. Tot ze te ziek was om nog op haar poten te staan en Jes Cochran van dierenrechtenorganisatie Peta haar mocht meenemen naar huis om te sterven. Miss Willie leefde uiteindelijk nog 16 dagen. Het werden de mooiste van haar leven.

Peta deelde afgelopen maandag een aangrijpend filmpje met het verhaal van de hond op YouTube en pleitte ermee voor een verbod om nog dieren aan de ketting te houden in Halifax County. “Zodat geen enkele andere hond nog zou moeten afzien zoals Miss Willie”, klonk het.

Vers stro

Het was medewerker Jes Cochran die de hond voor het eerst opmerkte, zo’n tien jaar geleden. De eigenaar wilde haar niet van de ketting laten en ondanks herhaalde vragen mocht Cochran haar ook niet meenemen om voor haar te zorgen. Ze bezocht het dier wel zo vaak als ze kon. Ze gaf het eten en drinken, een hok met vers stro om haar warm te houden in de winter en speeltjes.





Tot ze op een dag merkte dat Miss Willie moeilijk ademde en te zwak was om nog op te staan. Pas toen kon ze de eigenaar overhalen om de hond af te geven en ze haastte zich naar de dierenarts. Het nieuws dat ze daar kreeg, was niet goed. Miss Willie zou de ochtend niet halen. In een ultieme poging om iets aan haar hoesten en niezen te doen, werd wel nog vocht uit haar longen gehaald. (lees hieronder verder)

Dat bracht verlichting, want de volgende ochtend was ze er nog altijd. En ze leek zich een stuk beter te voelen, hoewel ze nog altijd erg ziek was. Ze bleek onder meer hartwormziekte te hebben – een aandoening waarbij wormen het hart van een hond infesteren – enkele longtumoren en twee ziektes die ze opliep door tekenbeten. De dierenarts gaf haar uiteindelijk nog enkele weken.

Bucketlist

Cochran besloot daarop dat ze Miss Willie in die laatste dagen het leven wilde geven dat ze eigenlijk altijd had moeten hebben. Ze nam haar mee naar huis en maakte een bucketlist. En zo begon de hond aan het laatste en gelukkigste hoofdstuk van haar bestaan.

Ze vierde haar verjaardag, ging wandelen, ging varen, kreeg een heerlijke massage en ging lekker uit eten. Er volgden ook een bezoekje aan de brandweer en een uitstapje naar het strand. (lees hieronder verder)

16 dagen later stierf ze dan, “vredig en omringd door mensen die haar graag zagen.”

Het filmpje maakte flink wat los op YouTube. Heel wat kijkers vertelden dat ze geweend hadden toen ze de beelden zagen. “Ik kan niet begrijpen hoe een mens zo een mooi wezen zo lang vastgeketend kon houden”, klinkt het onder meer, en ook: “Ik zou haar gewoon gestolen hebben. Die eigenaar zou zelf voor de rest van zijn leven aan een ketting gelegd moeten worden, zodat hij zou weten wat het is. Ik hoop dat hij zwaar beboet is.”

“Jes, je bent een prachtig mens”, klinkt het ook. “Bedankt. Ik wou dat Miss Willie nog meer tijd had gehad bij jou, maar het ziet er in elk geval uit dat ze geweldige laatste weken had.”

Hieronder kan je het volledige filmpje bekijken.