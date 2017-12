Hond gered uit koud water nadat hij door ijs van vijver was gezakt IVI

11u54

Bron: KameraOne 1

Een hond is gisteren gered uit een ijskoude vijver in Huntertown, Indiana, nadat hij door het ijs was gevallen. De lokale brandweer was opgeroepen voor de reddingsoperatie omdat zij de juiste middelen hebben voor zulke reddingsoperaties. De hond werd goed opgewarmd en mocht nadien opnieuw naar zijn baasje.

rv