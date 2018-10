Hond die misbruikt werd door koppel moet spuitje krijgen. Trauma maakte hem “zo agressief” dat hij “niet meer te adopteren” was KVDS

19 oktober 2018

08u04

Bron: Denver Post, Daily Mail 4 Dieren Een Amerikaans koppel uit Colorado is deze week veroordeeld voor seks met zijn hond. De politie ontdekte beeldmateriaal van zeker 15 tot 20 gelegenheden dat Frederick Manzanares (51) en Janette Solano (49) zich aan hun viervoeter Bubba vergrepen in een mobilhome die de man daar speciaal voor had omgebouwd. De hond kreeg dinsdag een spuitje omdat hij door de traumatische ervaring “zo agressief” was geworden “dat hij niet meer veilig te adopteren” was.

Het was een oproep voor huiselijk geweld in maart vorig jaar die de zaak aan het licht bracht. Solano had de politie gebeld nadat ze in een hevige ruzie verwikkeld was geraakt met Manzanares. Ze gilde dat ze haar vriend zou verlaten omdat hij haar dwong om seks te hebben met hun hond.

“Open geest”

De vrouw vertelde daarop dat ze op hun gemeenschappelijke computer foto’s had gevonden van bestialiteiten en dat ze haar vriend daarmee had geconfronteerd. Die had haar gezegd dat ze een “open geest” moest hebben en overtuigde haar om seks te proberen met hun hond Bubba.





Manzanares had daarvoor een mobilhome omgebouwd in hun tuin in Aurora en een speciale bench gemaakt voor de hond. Hij gebruikte hormonenspray om de hond opgewonden te maken en filmde de bestialiteiten. Solano vertelde dat ze “een beetje jaloers” begon te worden op de relatie tussen haar vriend en de hond en dat dit regelmatig tot ruzies leidde. (lees hieronder verder)

De politie vond inderdaad foto’s en video’s van het misbruik. Die zouden bij 15 tot 20 verschillende gelegenheden gemaakt zijn. Ze vonden ook de speciale bench voor de hond.

Het bracht het koppel deze week voor de rechter. Vorige maand hadden Manzanares en Solano al schuldig gepleit aan dierenmishandeling en bestialiteiten. Dinsdag veroordeelde de rechter de man tot een celstraf van 6 maanden. Het vonnis voor de vrouw werd uitgesteld voor een periode van 2 jaar. Als ze zich aan een reeks strenge voorwaarden houdt, krijgt ze geen strafblad.

Streng

De rechter was streng voor Manzanares en maakte duidelijk dat ze de toestand van de hond in rekening had genomen. “Deze hond kan niet meer veilig geadopteerd worden. Deze hond kan niet meer veilig een ander onderkomen krijgen. Deze hond kan er niet meer bovenop komen”, zei ze. (lees hieronder verder)

Jenee Shipman – de manager van het dierenasiel van Aurora – had vorige week een brief geschreven aan de rechter waarin ze vertelde dat Bubba een spuitje zou krijgen. “De hond vertoont onvoorspelbaar gedrag en tekenen van toenemende agressie tegenover de dierenarts, het personeel en vrijwilligers die hij niet kent. Volgens mij is hij niet meer veilig te adopteren of over te plaatsen.”

Dinsdag werd Bubba geëuthanaseerd, kort na de uitspraak van de rechter. Dat maakte een woordvoerder van de stad woensdag bekend.