Hond die levend werd begraven door zijn baasje, klautert uit graf ttr

20 april 2019

07u57

Bron: The Sun, International Business Times 0 Dieren Het baasje van de 18-jarige hond Dik schrok behoorlijk toen hij te horen kreeg dat zijn zopas begraven viervoeter springlevend was. De verbaasde eigenaar dacht dat zijn hond overleden was in zijn slaap “omdat het dier bewegingsloos op de grond bleef liggen”, maar niets was minder waar. Zo schrijft The International Business Times.

“Onze hond bewoog al enkele uren niet meer. We dachten dat hij overleden was”, dat vertelt de Russische man uit het dorpje Novonikolsk aan lokale nieuwsmedia. De man bracht zijn hond nog dezelfde dag naar een dierenbegraafplaats, waar hij afscheid nam van zijn 18-jarige viervoeter.

In tegenstelling tot wat zijn verdrietige baasje dacht, was Dik helemaal niet dood. De bejaarde hond, die levend begraven was, werd wakker uit een diepe slaap en klauterde uit het graf. Enkele passanten vonden de uitgeputte hond en brachten hem naar een dierenopvang in de buurt. Medewerkers van het centrum gingen via sociale media onmiddellijk op zoek naar de hondeneigenaar, die zich niet veel later meldde.

Volgens Irina Mudrova, leidinggevende van de opvang, kon het baasje van Dik het dier niet wakker krijgen. “Gelukkig begroeven ze hem niet diep onder de grond en kon hij zelf uit het graf komen”, aldus Mudrova. Diks baasje geloofde zijn ogen niet, maar was dolblij toen hij herenigd werd met zijn hond.