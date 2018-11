Hond die door baasje uit raam werd gegooid gaat terug naar dezelfde eigenaars: “Onbegrijpelijk” kg

02 november 2018

17u50

Bron: RTL, Sans Collier ASBL 0 Dieren Isis, de hond die begin oktober uit het raam werd geduwd door een minderjarige dierenbeul, is nu helemaal genezen dankzij de goede zorgen van het asiel waar ze werd opgevangen. De hond wacht echter geen nieuwe thuis. In de plaats daarvan moet het dier gewoon terug naar de oorspronkelijke eigenaars. Dat besliste de burgemeester van Nijvel, Pierre Huart. Het asiel waar Isis verbleef, Sans Collier, is verbijsterd. “Een onbegrijpelijke beslissing”, klinkt het.

Begin oktober bracht het asiel de videobeelden naar buiten waarop te zien is hoe Isis voor een open raam werd gezet. Haar baasje streelt de zichtbaar angstige hond nog enkele keren en vraagt haar “Ben je er klaar voor?”. Daarna geeft hij haar een harde duw. Isis tuimelt verschrikt naar beneden en landt met een harde klap op de grond.



De hond overleefde de val en belandde bij vzw Sans Collier, waar ze weer werd opgelapt. Nu meldt het asiel dat de hond ondanks de verschrikkelijke belevenis terug naar haar oorspronkelijke baasjes moet. “Een schokkende en onbegrijpelijke beslissing die genomen werd door de burgemeester van Nijvel, Pierre Huart (MR)”, schrijft de vzw.

Verhuisd

Volgens hen zou de burgemeester zijn beslissing baseren op het feit dat de minderjarige dader niet meer thuis woont. Maar dat is voor het asiel geen geruststelling. Dat de mishandeling kon plaatsvinden, duidt erop dat de andere inwoners niet wilden of konden ingrijpen. Er is bovendien geen garantie dat de dader niet opnieuw in contact komt met de hond.



Sans Collier roept mensen nu via Facebook op om een online petitie te tekenen om de burgemeester te overtuigen om zijn beslissing te herzien. “Een dier hebben is geen recht. Bij zulke afschuwelijke handelingen en zulke risico’s voor het dier, is tolerantie niet van toepassing.”

