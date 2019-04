Hond Cali heeft terminale ziekte: vrijwilligers asiel bezorgen haar nog leuke dagen met bucketlist ALE

In een hondenasiel in het Amerikaanse Brandfort heeft Cali nog maar enkele dagen te leven. De vrijwilligers van het asiel proberen haar laatste dagen dan ook zo leuk mogelijk te maken met een bucketlist. Ze nemen Cali mee naar het strand om in het zand en in het water te spelen en daarna een ijsje te eten. Daar blijft het natuurlijk niet bij want er staan nog heel wat andere leuke uitstappen op het programma.