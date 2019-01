Hond Buddy vluchtte voor het geknal met Nieuwjaar maar is nu zes dagen later toch teruggevonden Ron Hemmink

06 januari 2019

20u13

Ze kan nauwelijks onder woorden brengen hoe opgelucht ze is. De Nederlandse Laura Lambers heeft haar geliefde viervoeter Buddy (1) terug. Het dier was op oudejaarsavond in het dorp Den Ham (provincie Overijssel) op de vlucht geslagen voor vuurwerk. Een wandelaarster trof vandaag - zes dagen later - Buddy aan op een stuw tussen de velden. " Ik ben echt heel blij", aldus Laura.

Laura (28) en haar vriend wilden op oudejaarsavond Laura’s vader aan de Bossinkkamp in Den Ham bezoeken. Toen zij na aankomst de kofferbak van de auto openden voor Buddy, ging vlakbij een vuurwerkbom af. De hond raakte in paniek en sloeg op de vlucht.

Geblaf

Nu, zes dagen later, is Buddy teruggevonden. Omstreeks half één in de middag zag wandelaarster Thea Meinderink het dier in de buurt van het landelijke Kolenmieten in Geerdijk, zo’n vier kilometer verder. “Ongelofelijk”, stamelt Laura.

“Ze had op een stuw een hond gezien die blafte en geen kant op kon (zie onderstaande video, red.). Aan de ene kant zat stroomdraad, aan de andere kant was water. Ze is toen voorzichtig naar de hond toegelopen. Die trilde en was erg bang. Ze heeft toen haar sjaal aan zijn halsband vastgemaakt en is daarna rustig met de hond naar de weg gelopen.”



Laura vervolgt: “De wandelaarster nam vervolgens contact op met een zoekgroep die naar Buddy heeft gezocht. En die nam weer contact op met mij. Toen ik hoorde dat Buddy gesignaleerd was, dacht ik eerst: ‘het zal wel’. De afgelopen dagen zijn er heel veel meldingen geweest dat Buddy zou zijn gezien, maar die tips liepen telkens op niets uit. Het leek wel alsof er opeens heel veel Friese stabijs (het hondenras van Buddy, red.) waren bijgekomen...”

Ongeloof

Maar dit keer is er succes. “Toen die wandelaarster de hond zag, liet ze haar broer komen met een foto van Buddy om te kijken of het echt Buddy was”, aldus Laura. “Ze klonk erg overtuigd.”

En inderdaad: het bleek echt Buddy te zijn. “Ze hebben Buddy opgepakt en ik heb ze gevraagd om de autodeuren niet open te doen. Dat is me nu één keer gebeurd en dat liep dus niet goed af”, zegt Laura, die ondanks de stress van de afgelopen dagen nog over gevoel voor humor beschikt.

Buddy maakt het op het eerste gezicht goed. “Hij loopt alleen een beetje mank, maar verder is hij net zo nieuwsgierig als voor hij op de vlucht sloeg. Je hoort vaak verhalen dat honden die zijn weggelopen getraumatiseerd zijn als ze weer thuis zijn, maar daar lijkt hier op het eerste oog geen sprake van.”

Dikke vacht tegen de kou

De hond ziet er bovendien niet mager uit. “Hij heeft wel een heel dikke vacht gekregen. Dat is de natuur, het lichaam van Buddy heeft zich gewapend tegen de kou.”

Waar het dier de hele week heeft uitgehangen? Laura, zelf woonachtig in het dorp Dalen in de noordoostelijke provincie Drenthe, heeft wel een idee: “Als alle meldingen die de afgelopen dagen zijn gedaan kloppen, dan heeft Buddy een rondje ‘Bossinkkamp, Geerdijk, Westerhaar, Vriezenveen, Daarlerveen, Daarle en weer Geerdijk’ gedaan. Zeker weten doe ik dat natuurlijk niet, maar aan de zoompjes onder zijn pootjes te zien, heeft hij veel gelopen.”

Buddy wordt de komende tijd flink verwend. En Laura kijkt bij de komende jaarwisseling wel twee keer uit. “Maar op dit moment ben ik alleen maar heel blij. Eigenlijk kan ik het nog niet eens geloven. Onze Buddy is er weer!”