Hond blijft 28 uur lang bij in bos verdwaald meisje (2) zitten om haar te beschermen

11 juni 2018

07u08

Bron: Courier Journal, New Zealand Herald 1006 Dieren De familie van een tweejarig meisje dat afgelopen week 28 uur lang vermist was, prijst hun hond Penny om haar loyaliteit. De pitbull zou niet van de zijde van het weerloze kind zijn geweken toen ze in haar eentje verdwaald raakte in het bos.

Het meisje, de tweejarige autistische Charlee Campbell, raakte rond tien uur ’s morgens afgelopen donderdag vermist in de buurt van het huis van haar grootmoeder in Lebanon Junction, Kentucky, waar ze woont. Vermoed werd dat het meisje de bossen ingegaan was en daar verloren was gelopen.

Toen zowel haar hond als het kind niet kwamen opdagen, vermoedde de grootmoeder al dat de hond samen met het meisje weg was. “Ik wist dat ze mijn baby niet aan haar lot zou overlaten”, zegt ze over haar hond Penny.

Na een zoekactie van 28 uur, meldde het meisje zichzelf weer, toen ze aanklopte bij het huis van een van de buren, enkele minuten nadat hond Penny ook weer naar huis was gekomen. Zodra ze Charlee herkenden, schakelden de buren de politie in, die het meisje en haar grootmoeder met elkaar herenigden.

Ratelslangen

Charlee werd op zaterdag nog ter observatie naar het ziekenhuis overgebracht omdat ze uitgedroogd leek te zijn en verschillende tekenbeten had. “In dat bos zitten wolven, coyotes, ratelslangen, om nog maar te zwijgen over wie er ’s nachts rondlopen”, zegt de buurman bij wie Charlee aanklopte geëmotioneerd. Hij vindt het een godswonder dat het peutertje ongeschonden uit het bos is teruggekeerd.

Charlees grootmoeder Beth is er in elk geval van overtuigd dat niet zozeer God, maar vooral hond Penny haar kleindochter beschermd heeft ten tijde van haar verdwijning.

De politie voert nog steeds een onderzoek naar de omstandigheden van de verdwijning van het kind.