Homoseksueel pinguïnkoppel broedt ei uit TTR

26 oktober 2018

10u56

Bron: Belga 0 Dieren Twee mannelijke pinguïns zijn trotse pleegvaders geworden in een aquarium in Sydney. Verzorgers gaven het koppel een ei en de twee gedroegen zich meteen als ouders. De twee mannetjes, Sphen en Magic, deden tijdens het broedseizoen wat heteroseksuele pinguïnkoppels ook doen: kiezelsteentjes voor elkaar verzamelen om een nest te bouwen.

Het personeel van het Sea Life Aquarium gaf het koppeltje een vals ei om te onderzoeken of ze zich ook als ouders zouden gedragen. Toen dat zo bleek te zijn, kregen de twee een ei van een pinguïnkoppel dat er twee had. Op 19 oktober werd het kuiken geboren, dat de voorlopige naam Sphengic kreeg. Een officiële naam zal pas gekozen worden als het geslacht duidelijk wordt. Het Sea Life Sydney Aquarium zal het publiek vragen om suggesties te doen.

"Baby Sphengic heeft ons hart al gestolen. We vinden het fantastisch om de trotse ouders bezig te zien. Ze zijn verzot op hun kuiken en zorgen om de beurt voor hem", vertelt Tish Hannan, die verantwoordelijk is voor de pinguïnafdeling, vandaag aan de Sydney Morning Herald. In tegenstelling tot andere dieren, verdelen pinguïns de zorg van nakomelingen gelijk. Er is geen verschil tussen de taken van het vrouwtje en het mannetje.

Het is niet uitzonderlijk dat twee pinguïns van hetzelfde geslacht een koppel vormen. In de natuur kunnen ze zich niet voortplanten, waardoor ze uiteindelijk toch op zoek gaan naar een andere partner.