Hoge werkdruk, mondige klanten, moordende concurrentie: Vlaamse dierenartsen staan onder druk

29 mei 2018

05u56

Onderzoekers van de VUB gaan analyseren hoe het gesteld is met het welzijn van de Vlaamse dierenartsen. Internationaal onderzoek spreekt over een hoge graad van depressie, burn-out en zelfdoding.

Om na te gaan hoe alarmerend de situatie bij de Vlaamse dierenartsen is, vroegen zij zelf om het onderzoek, schrijven Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard vandaag.

Moordende concurrentie

De voorzitter van de Vlaamse tak van de Orde der Dierenartsen, Ann Janssens, ziet verschillende ­redenen voor de problemen waarmee de dierenartsen kampen. "De klanten zijn veel mondiger geworden. Ze hebben zich met de hulp van dokter Google al een beeld gevormd over wat er mis is met hun dier. Daarbij evolueert de diergeneeskunde pijlsnel, waardoor we ons constant moeten bijscholen. En er studeert een enorm aantal dierenartsen af, waardoor de concurrentie moordend wordt."

Dat komt boven op de 'gewone' werkdruk van een dierenarts: gemiddeld zo'n 60 uur per week, met uitschieters tot 100 uur. De resultaten van het onderzoek moeten begin 2019 rond zijn.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.