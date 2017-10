Hoera! De otter is weer terug in Vlaanderen ib

04u00

Bron: VRT 0 thinkstock De otter nestelt zich weer in Vlaanderen. Dieren De otter, officieel in Vlaanderen uitgestorven verklaard in de jaren tachtig, is terug. In de noordelijke Scheldevallei werd een nieuwe broedplaats ontdekt. Dat meldt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek naar aanleiding van de eerste Belgische Zoogdierendag die zaterdag plaatsvond.

"We spreken van een officiële terugkeer omdat er een broedplaats van het dier werd aangetroffen", aldus Hendrik Moeremans van Natuurpunt aan de VRT. "Zo weet men zeker dat het geen otter is die toevallig in Vlaanderen rondzwerft, maar dat het dier zich hier effectief voortplant. De terugkeer wijst op herstel van de natuur. Het betekent dat de kwaliteit van ons water verbeterd is en er een voldoende groot en gezond leefgebied is voor de soort."

Schuw

Ondanks de voorzichtige terugkeer van de otter, zullen we de dieren waarschijnlijk nauwelijks opmerken, vanwege hun schuwe karakter. "Otters leven graag in een stuk natuur waar er getijdenwerking kan optreden. Ver weg van de mens en de drukte van het verkeer. Ze verplaatsen zich vooral wanneer het schemert", klinkt het.