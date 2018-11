Hoe smaken dieren als je ze zelf doodt? Deze mannen namen drie jaar lang de proef op de som Bien Borren

28 november 2018

12u04

Bron: Het Parool 0 Dieren Drie zelfverklaarde 'stadsmietjes' slachtten drie jaar eigenhandig vlees en vis. Hun ervaringen bundelden ze in het Slachtpaspoort: een receptenboek, avonturenboek en fotoboek ineen.

"Een garnaal die je zelf in zee hebt gevangen, proeft écht anders dan zo'n diepgevroren exemplaar uit de supermarkt." Aan het woord is fotograaf David de Jong (41). En hij weet waar hij het over heeft.

Samen met fotograaf Tim Stet (43) en vormgever Daniël Gravemaker (41) ging hij drie jaar geleden op een grauwe zondag op garnalenjacht in de Noordzee, bewapend met schepnetten en emmertjes. Ze vingen één exemplaar. "Die hebben we met z'n drieën gedeeld." Een karig maal, maar de vangst betekende wel dat de drie Amsterdammers volgens hun eigen, zelf opgelegde regels weer garnalen mochten verorberen.

Die regels luiden als volgt: wanneer een dier eigenhandig gevangen en gedood is, komt het in het zogenoemde Slachtpaspoort te staan - een boekje met dieren die de eigenaar mag eten, omdat hij of zij zo'n dier in de ogen heeft gekeken en geslacht.

