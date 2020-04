Hoe schattig: baby bedreigde apensoort geboren in Franse zoo jv

27 april 2020

18u54

Bron: AFP 1 Fotoreeks In een Franse zoo is op 18 maart een tonkinlangoer geboren. De tonkinlangoer, een apensoort uit China en Vietnam, is met uitsterven bedreigd. Het dier werd geboren in de dierentuin van het Citadel-museum in Besançon, in Oost-Frankrijk, die het heeft over een "uitzonderlijke" geboorte.

Onder de blik van zijn vader, Johan, en goed vastgehouden aan zijn moeder, Ping, maakt het kleine roodharige mannetje zijn eerste uitstapjes in zijn verblijf. Toeschouwers waren er niet, aangezien de dierentuin van Besançon dicht is door de lockdown die van kracht is in Frankrijk sinds half maart.

"Dit is een uitzonderlijke geboorte voor deze primaten waarvan er slechts 2.000 in het wild leven en 133 in zoölogische instellingen over de hele wereld", aldus het museum in een verklaring.



De tonkinlangoer, ook wel Françoislangoer genoemd, is vernoemd naar een Franse consul die in de 19e eeuw in Zuid-China was gestationeerd. De soort wordt bedreigd door de vernietiging van zijn natuurlijke habitat - door landbouw en mijnbouw - en door de jacht vanwege de traditionele Chinese geneeskunde. Het gaat om de vierde geboorte van deze soort in gevangenschap in Europa en de vijfde ter wereld.

Volgens verzorgers van de dierentuin zal de rode vacht van de baby na een paar weken verdwijnen en net zo zwart worden als die van zijn ouders.

In het wild leeft deze soort in de karstheuvels van de zuidwestelijke regio van China tot het noordoosten van Vietnam. Ze leven in groepen van gemiddeld een dozijn individuen, geleid door vrouwtjes, die de jongen samen grootbrengen.