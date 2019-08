Hoe samenleven met een kat wanneer je allergisch bent? ESC

08 augustus 2019

Bron: Le Soir 0 Dieren In twee derde van de gevallen zijn katten verantwoordelijk voor allergieën door huisdieren. Toch nemen mensen ze massaal in huis. Ook wanneer ze voor ongemak zorgen bij mensen met een allergie. Hoe kan je, ondanks de kwaaltjes als niesbuien en rode ogen, comfortabel met katachtigen samenleven?

Verwijder zo veel mogelijk kattenharen in je huis

Katten dragen de meeste allergenen in hun vacht. Belangrijk is dat je jouw kat zo veel mogelijk kamt of laat kammen om haarverlies in huis te beperken. Vermijd verder ook tapijten waarin het haar zich kan nestelen en gebruik een stofzuiger met een HEPA-filter die de kleinste allergene stofdeeltjes kan opnemen. Tot slot laat je best de woning dagelijks 10 tot 20 minuten verluchten.

Zoek een aangepaste kattenbak

Gebruik een kattenbak die afgesloten is zodat allergenen in de urine niet de kans hebben zich vrij te verspreiden wanneer je kat plast. Als je iemand anders kan overtuigen de kattenbak te legen, zoveel te beter.

Laat je kat niet in de slaapkamer

Zelfs als je zelf niet in de kamer bent, is het belangrijk dat je kat er niet in kan. Ook daar laten ze overal allergenen achter die na twee jaar nog steeds aanwezig kunnen zijn. Om elk risico te vermijden, doe je de kamerdeur best goed op slot.

Kies een ras

Sommige rassen, zoals de Siberische kat, de Sphynx, de Korat, de Devon Rex en de Balinees, staan erom bekend hypoallergeen te zijn. Ze verliezen minder haren en produceren als gevolg minder allergenen in vergelijking met andere kattenrassen. Vrouwelijke of gecastreerde katten produceren eveneens minder allergenen dan katers.

Desensibilisatie

Het is afgeraden een kat in huis te nemen met jonge kinderen met een allergie voor huisdieren. Daarnaast is de effectiviteit van de maatregelen voor volwassenen nog niet sluitend. Een bezoek aan de allergoloog kan daarom ook helpen.