Hoe onze Nutella de apen bedreigt: palmolie-industrie wil verder uitbreiden in Afrika, maar wetenschappers waarschuwen voor negatieve gevolgen IVI

14 augustus 2018

11u27

Bron: BBC, National Academy of Sciences 11 Dieren Apensoorten die nu al als ‘bedreigd’ worden bestempeld, zullen het nog moeilijker krijgen als de palmolie-industrie de productie zal uitbreiden in Afrika. Dat staat in een nieuwe studie die gepubliceerd is door de National Academy of Sciences. De meeste regio’s die geschikt zijn om palmolie te ontwikkelen, zijn belangrijke leefgebieden voor apen. "Gebieden vinden waar de impact op de biodiversiteit beperkt is en toch palmolie kan geproduceerd worden, is moeilijk", zegt het onderzoeksteam.

Palmolie komt van de oliepalm, die afkomstig is uit West-Afrika. De meeste palmolie wordt op dit moment echter geproduceerd in Indonesië en Maleisië. En de natuur in die landen moet een zware prijs betalen voor de productie. Inheemse bomen moeten plaatsmaken voor de oliepalmen en die ontbossing bedreigt verschillende diersoorten, waaronder de orang-oetan - die vooral thuis is in de regenwouden van Borneo en Sumatra.

Zorgenkindjes

Verschillende bedrijven kijken nu ook naar Afrika om de palmolieproductie verder uit te breiden. Een ontwikkeling die natuurbeschermers grote zorgen baart, want ook daar liggen mogelijke plantages in gebieden die bruisen van de biodiversiteit. Vooral de apen van het continent zijn de zorgenkindjes van de wetenschappers. In Afrika leven zo’n 200 apensoorten, waarvan velen nu al bedreigd zijn. Stroperij en de verdwijning van hun habitat door ontbossing maken dat de dieren het steeds moeilijker hebben om te overleven.

"Co mpromisgebieden"

In het onderzoek is het team nagegaan of er in Afrika gebieden kunnen aangeduid worden die een "compromis" kunnen betekenen tussen de industrie enerzijds en natuurbeschermers anderzijds. Die "compromisgebieden" zouden dan geschikt moeten zijn voor de groei van oliepalmen én van weinig belang zijn voor de biodiversiteit. De onderzoekers zijn echter tot de conclusie gekomen dat er op het Afrikaanse continent amper zulke gebieden zijn. “De uitbreiding van de productie in Afrika zal sowieso een onvermijdelijk negatief effect hebben op de apen."

"Door de overlap in de gebieden die geschikt zijn om oliepalmen te kweken en de gebieden waar kwetsbare diersoorten leven, is het extreem moeilijk om de uitbreiding van de palmolieproductie te verenigen met de bescherming van de Afrikaanse apen", staat ook te lezen in het onderzoek.

Grote vraag

Dat de industrie op zoek is naar nieuwe gebieden om palmolie te produceren, hoeft niet te verbazen. We gebruiken namelijk allemaal massaal palmolie - denk bijvoorbeeld maar aan de potten Nutella in onze kast. Het is de meest gebruikte plantaardige olie ter wereld. Ook in de tropische landen zelf is het een graag gezien product, want het is een belangrijke bron van inkomsten. Tegen 2050 zou 53 miljoen hectaren land nodig moeten zijn om aan de globale vraag van de palmolie te kunnen voldoen.

Oplossingen

Palmolie vervangen door andere oliesoorten is geen optie, zegt de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN), omdat die een lager rendement hebben en dus meer land zouden innemen om te compenseren. Om de impact van palmolie op de biodiversiteit in te perken, moet de olie op een duurzamere manier geproduceerd worden. Dat kan onder andere door ontbossing te vermijden én het gebruik van palmolie te beperken in producten die geen voedsel zijn. Palmolie wordt namelijk ook gebruikt in bijvoorbeeld zeep, make-up en biobrandstof. Ook de consument kan een steentje bijdrage door minder producten te kopen waar palmolie in verwerkt is.