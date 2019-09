Hoe belandde een prehistorische schildpad onder de poot van een dinosaurus? AW

06 september 2019

Bron: The New York Times 0 Dieren Alsof hij op een spinnetje ging staan: zo moet het gevoeld hebben voor de dinosaurus die op de onfortuinlijke schildpad ging staan. Paleontologen vonden de (gebroken) resten van een prehistorische schildpaddensoort en zochten uit hoe het dier aan zijn einde was gekomen.

In hun onderzoek, dat in het vakblad Swiss Journal of Geosciences verscheen, schetsen de paleontologen het kader. Op een dag, tegen het einde van het Jura – de geologische periode die van ongeveer 201,3 tot 145 miljoen jaar geleden duurde – liep er een Sauropoda rond. De Sauropoda waren plantenetende dinosauriërs met een ongelooflijk lange nek en poten zo groot als die van een olifant.



Tijdens zijn wandeling moet de indrukwekkende dino op de zeeschildpad zijn gaan staan. Het arme zeedier moet verdwaald zijn geweest, zo redeneren de wetenschappers in hun paper. Hij bevond zich immers tamelijk ver van het water. Bovendien stelden ze, na hun onderzoek, dat het schild duidelijk verpletterd was. “Het bewijs is overduidelijk”, aldus Daniel Marty, paleontoloog aan het Natural History Museum van Bazel (Zwitserland).

Doodsoorzaak

Wel rest er nog enige twijfel over de doodsoorzaak van de schildpad. Misschien stierf het dier al in de zee, spoelde het later aan waarna het schild verpletterd werd. Misschien was het aan land gekomen om eitjes te leggen en vond het zijn weg niet terug naar de zee. Verkeerde moment op de verkeerde plaats?

Dood of levend, één ding is volgens de onderzoekers duidelijk: het dier werd verpletterd door een dino. En dat maakt hun vondst eerder uniek. Er worden immers niet vaak restanten gevonden van schildpadden die verpletterd werden door een ander dier. “Er was zeker en vast sprake van een unieke kracht die ertoe leidde dat het schild van de schildpad gefaald heeft”, aldus Tristan Stayton, evolutiebioloog aan de Bucknell University in de VS.

“Het schild kan ook simpelweg verpletterd zijn door het gewicht van de rotsen waaronder het miljoenen jaren begraven lag”, stelt Jordan Mallon, een paleontoloog en kritische stem, die niet meewerkte aan het desbetreffende onderzoek.

Het fossiel van de schildpad werd enkele jaren geleden tijdens de graafwerken voor een nieuwe snelweg, teruggevonden in het Juragebergte, aan de grens van Frankrijk en Zwitserland.