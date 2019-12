Hilarische beelden van tijger die jongen aanvalt in zoo: gelukkig zit er glazen wand tussen HR

23 december 2019

16u46

Bron: Twitter 0

Hilarische beelden uit een zoo in Dublin veroveren in sneltreinvaart het internet. Een kleine jongen met de naam Sean, die met zijn vader de zoo bezocht, stond net te poseren, toen achter hem een tijger dichterbij kwam geslopen. “Wat een lekker hapje”, moet die gedacht hebben, want hij zette meteen de aanval in. Het was dan ook even schrikken voor de jongen. Gelukkig bracht de glazen wand redding.

My son was on the menu in Dublin Zoo today #raar pic.twitter.com/stw2dHe93g RobC(@ r0bc) link