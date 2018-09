Hilarisch: ‘vegetarische’ hond zet baasje voor schut op televisie HR

01 september 2018

08u27

Bron: Metro, This Morning 21 Dieren Een vrouw die er 100% zeker van was dat haar hond "uit vrije wil" alleen vegetarisch at, is tijdens een live tv-show voor schut gezet. Toen de hond de keuze kreeg tussen een bakje met enkel groenten en een met enkel vlees, twijfelde hij geen seconde.

Lucy Carrington besliste tijdens de voorbije warme zomer om haar husky Storm geen vlees meer te geven. Zelf is ze geen vegetariër of vegan, maar ze raakte ervan overtuigd dat haar hond dat wel was en gaf hem alleen nog hondenvoer zonder vlees, of schotelde hem restjes van groeten voor. Tijdens de tv-show This Morning op ITV kwam ze de keuze van haar hond uitgebreid toelichten.

Waar ze wellicht niet op gerekend had, was dat de presentatoren een kleine test in petto hadden. Daarbij kreeg de husky zelf de keuze tussen een bakje met enkel groenten en een met enkel vlees.

De vrouw keek sprakeloos toe. "Jij kleine...", zei ze. Meteen voegde ze eraan toe "dat het intussen ook al een pak minder warm weer was. Tijdens de zomer koos hij wel altijd voor groenten". Een dierenarts die ook in de show zat, stelde dat ze de voorkeur van de hond negeerde door hem geen vlees te serveren.