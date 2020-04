Heuglijk nieuws: koala’s die gewond raakten tijdens bosbranden, worden weer vrijgelaten in het wild KVE

09 april 2020

14u22

Bron: IFL Science, Facebook 14 Dieren Na de ellende en het leed dat de verwoestende bosbranden in Australië hebben veroorzaakt, is er nu ook hoopvol nieuws. Voor heel wat koala’s die toen gewond zijn geraakt, is nu het moment suprême aangebroken. Het moment waar dieren en verzorgers zo lang hebben naar uitgekeken: ze mogen weer naar naar huis, naar de natuur. Welkom vrijheid.



Experts schatten dat bij de bosbranden in Australië meer dan één miljard dieren zijn omgekomen, waaronder tienduizenden koala’s. Maar er werden gelukkig ook heel wat buideldieren gered. Zij zijn de afgelopen maanden gekoesterd en verzorgd. Maar nu kan een groot aantal genezen en aangesterkte koala’s weer vrijgelaten worden.

Verzorgers van het koala hospitaal in Port Macquarie ten noorden van Sydney hebben het heuglijke nieuws op Facebook gedeeld. Zeker 49 koala’s zijn al succesvol uitgezet in het wild. En wellicht zullen er nog meer volgen.



In een video is te zien hoe koala Anwen, die ernstig gewond raakte tijdens de bosbranden, na vijf maanden behandeling in het hospitaal wordt uitgezet in het wild.

Het is een emotioneel moment voor de dierenartsen en verzorgers, die de dieren soms maandenlang hebben behandeld en geknuffeld. Dankzij de regen is trouwens ook hun habitat mooi aan het herstellen waardoor ze terug kunnen naar hun echte ‘thuis’ en favoriete bomen.