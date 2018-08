Het 'zombiegen' dat olifanten beschermt tegen kanker AV

15 augustus 2018

18u09

Bron: The Independent 0 Dieren Jarenlang probeerden wetenschappers te achterhalen waarom olifanten zo goed als nooit kanker krijgen. Recent onderzoek biedt eindelijk een antwoord op die vraag: een zogenaamd 'zombiegen' zou olifanten beschermen tegen kanker.

In het algemeen wordt aangenomen dat hoe meer cellen een dier heeft, hoe meer kans er is dat er zich een ​​tumor ontwikkelt in het lichaam van het dier. Bijvoorbeeld, grote honden hebben meer aanleg voor kanker dan kleinere honden. Vervolgens zou je dus kunnen afleiden dat een olifant meer kans op kanker heeft, omdat het net zo'n groot dier is dat opgebouwd is uit enorm veel cellen.

Recent slaagden onderzoekers van de universiteit van Chicago erin die paradox te verklaren: de olifant zou zichzelf beschermen met een uniek gen dat op een agressieve manier cellen doodt waarvan het DNA beschadigd is.

'Zombiegen'

Ergens in de loop van de evolutie was dat unieke gen inactief geworden, maar op de één of andere manier herrees het. Daarom wordt het gen ook wel eens een 'zombiegen' genoemd.

De meeste zoogdieren hebben maar twee exemplaren van dat zogenaamde gen. De olifant heeft er maar liefst twintig. Dankzij de talrijke aanwezigheid van dat anti-kankergen worden de beschadigde cellen meteen vernietigd. Daardoor krijgen de kankercellen geen kans om zich te ontwikkelen en blijft de olifant kankervrij.

Vincent J. Lynch, een evolutionair bioloog aan de universiteit van Chicago en een co-auteur van het artikel dat gepubliceerd werd in Cell Reports, ziet de toekomst hoopvol in. Hij vertelde dat het begrijpen hoe olifanten vechten tegen kanker, inspirerend kan werken in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. "Op die manier kunnen nieuwe methoden uitgewerkt worden in de bestrijding van kanker."