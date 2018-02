Het zielige verhaal van Nigel, de vogel die verliefd werd op een stenen beeld TK

Bron: The Guardian 0 Dieren Nigel, een van de meest beroemde jan-van-genten ter wereld, is overleden in Nieuw-Zeeland. De vogel werd drie jaar geleden wereldberoemd toen hij verliefd werd op een stenen soortgenoot. Nigel heeft het beeld nooit kunnen verlaten, en is in alle eenzaamheid gestorven.

De jan-van-gent leefde op Mana Island, waar hij het slachtoffer werd van een poging om een nieuwe kolonie op te starten. In 2012 werden een hoop stenen vogels geïnstalleerd op het eiland, inclusief speakers met typische vogelgeluiden, in de hoop dat ze een aantal levende soortgenoten zouden aantrekken. De biologen hoopten dat die vogels dan met elkaar zouden paren en jongen zouden voortbrengen.

Helaas liep dat niet helemaal zoals verwacht. De eerste drie jaar bleven de beelden er eenzaam staan, tot in 2015 Nigel kwam aangevlogen. Het mannetje voelde zich meteen aangetrokken tot een van de stenen vrouwtjes, en heel wat toeristen konden filmen hoe hij haar probeerde te verleiden. Jammer genoeg arriveerden er geen echte vrouwtjes, en drie jaar lang leefde hij samen met een zeer afstandelijke partner. Hij bleef al die tijd verwoede pogingen doen om met haar een band te scheppen, en bouwde haar zelfs een nest.

Een maand geleden veranderden de parkwachters dan het geluid dat uit de speakers kwam, en zo wisten ze eindelijk meer jan-van-genten aan te trekken. Drie extra vogels leven er nu, maar voor Nigel kwam hun komst jammerlijk te laat. Hij werd deze week dood aangetroffen tussen de beelden. Chris Bell, die de vogels mee verzorgt, is er het hart van in. "Het voelt als een verkeerd einde voor zijn verhaal. Hij is gestorven net toen het goed begon te lopen. Ik had gehoopt dat hij nog een paar jaar zou leven en een echte partner zou vinden."