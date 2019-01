Het trieste verhaal van Kenny, de lelijkste tijger ter wereld avh

11 januari 2019

11u54

Bron: Turpentine Creek Wildlife Refuge, Snopes, The Sun 0 Dieren Dit is Kenny, de lelijkste tijger ter wereld. Zijn brede gezicht, korte snuit en grote onderbeet waren het resultaat van een kweekprogramma van dierenhandelaars. Hij werd enkel in leven gehouden, omdat de zoon van de eigenaar hem schattig vond, maar stierf vijftien jaar te vroeg aan huidkanker. Kenny werd het symbool van de strijd tegen dierenhandel, die vandaag nog altijd wordt gestreden.

Kenny werd in 1998 geboren op een tijgerboerderij in Bentonville in de Amerikaanse staat Arkansas. Hij was het slachtoffer van een kweekprogramma waarbij twee Bengaalse tijgers met een afwijkend pigment met elkaar gepaard worden. In het wild komen deze tijgers maar 1 keer op de 10.000 voor en de welpjes sterven ook meestal. Maar helaas worden ze door hun aparte uiterlijk voor grof geld verkocht: de prijs van een witte tijger kan oplopen tot 53.000 dollar (46.000 euro), een welp kost ongeveer 7.000 dolllar (6.000 euro).

Ook in het kweekprogramma sterven de welpjes vaak en slechts 1 op de 30 wordt geboren zonder afwijking. De overige 29 zijn ofwel misvormd, kijken scheel, of hebben adem- en kauwproblemen. Deze welpen worden meestal ook afgemaakt. En de tijgers die wel blijven leven, worden meteen na de geboorte bij de moeder weggehaald.

Kenny bleef leven

Kenny werd wel in leven gehouden, enkel en alleen omdat de zoon van de eigenaar hem zo schattig vond. De broers en zussen werden allemaal dood geboren, behalve zijn broer Willie, die scheel kijkt.

Kenny werd twee jaar na zijn geboorte gered door het Turpentine Creek Wildlife Refuge, samen met zijn broer Willie. De eigenaar vroeg eerst nog 13.800 dollar voor de broertjes, maar gaf ze uiteindelijk toch weg. De man beweerde dat Kenny zo misvormd was, omdat hij tegen een muur was gelopen.

De medewerkers van het opvangtehuis voor dieren vonden Kenny in een vuile kooi, die in weken niet gekuist was. Maar ze gaven hem en Willie wel een beter leven, en later redden ze ook zijn moeder en vader van een gewisse dood.

“Lelijkste tijger ter wereld”

In zijn nieuwe thuis bloeide Kenny helemaal open en zijn foto’s gingen de wereld rond. Al snel werd Kenny “de lelijkste tijger ter wereld” genoemd. Kenny stierf in 2008 op 10-jarige leeftijd aan een agressieve huidkanker. Tijgers in het wild worden doorgaans zo’n 25 jaar oud. Tien jaar na zijn dood blijft Kenny een symbool voor de strijd tegen dierenhandel.

Tijgerboerderijen zijn vooral populair in Azië, waar tijgers gekweekt worden voor hun pels of als huisdier voor rijke mensen. Ook hun vlees is erg populair. De tijgers worden meestal afgemaakt met een kogel door het hoofd, opdat hun pels niet beschadigd zou worden.