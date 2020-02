Het opvallende moment waarop orang-oetan man die vast lijkt te zitten in rivier de hand reikt ADN

12u34 16 Dieren Een amateurfotograaf heeft op het Indonesische eiland Borneo een ontroerend tafereel kunnen vastleggen. Een man die in een beschermd bosgebied een rivier in was gegaan om slangen uit het water te halen, werd plots benaderd door een orang-oetan. Het machtige dier strekte daarop zijn arm uit om de man uit de rivier te helpen.

De man blijkt een werknemer van de Borneo Orangutan Survival Foundation, een organisatie die zich inzet voor de bescherming van bedreigde diersoorten en actief bezig is met de bescherming van ruim 650 orang-oetans op Borneo.

Uit de bosjes

Deze week was de medewerker met een vuil werkje bezig: in modderig water in de habitat van de orang-oetans zoeken naar slangen. Er was immers een slang gespot in de bewuste rivier; een potentieel gevaarlijke situatie voor de orang-oetans.



Op dat moment was de Indonesische amateurfotograaf Anil Prabhakar, die met vrienden op het eiland op safari was, vlakbij foto’s aan het nemen. Hij zag de man zoekend in het water ronddralen. En toen zag hij plots een orang-oetan uit de bosjes verschijnen. Wat een prachtig wezen.

Helpende hand

Tot zijn grote verbazing was hij daarop getuige van een ongelofelijk moment. De genaderde mensaap leek bezorgd over die mens daar in de rivier. En toen stak het dier zijn arm uit, om de man uit het water te helpen.

Die uitgestoken hand nam de man niet aan, zo verklaarde de fotograaf achteraf. Hij zat namelijk niet echt in de problemen en wou ook geen risico nemen, aangezien het een wild dier betrof. Heel kalm bewoog hij zich weg van de mensaap, om aan te tonen dat alles oké was en dat hij geen hulp nodig had.