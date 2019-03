Het miraculeuze moment waarop zwartgeblakerde puppy’s uit brand worden gered sam

In het Thaise Nakhon Ratchasima bemerkten brandweerlui afgelopen vrijdag enkele kleine hondjes tijdens het blussen van een bosbrand. De zwartgeblakerde diertjes zaten naast de weg en raakten waarschijnlijk niet voorbij het hek. De mannen brachten de puppy’s in veiligheid en gaven de beestjes een frisse douche. Ze zullen helemaal herstellen en eentje is al geadopteerd. Van de moeder of eventueel broertjes of zusjes was geen spoor. De brand was aangestoken door dorpelingen die dode bomen van een veld wilden verwijderen.

