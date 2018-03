Het is weer tijd voor de zwaarste (en ook stevig bekritiseerde) sledehondenrace ter wereld Redactie

07 maart 2018

17u56

Bron: De Morgen 0 Dieren Het is een jaarlijkse traditie in Alaska: de Iditarod sledehondenrace. In het beste geval duurt 'The last great race' zo'n negen dagen en moeten de honden en hun baasje 1.700 kilometer afleggen. Zondag is de sledehondenrace op gang getrapt, met geblaf en protest.

De deelnemers starten in Anchorage, in het zuidoosten van Alaska en eindigen in Nome, in het westen. Niet alleen de lengte van de race is een uitdaging. Ook de kou is dat, met soms een gevoelstemperatuur van -75 graden Celsius. De honden kunnen last krijgen van bevriezing, kneuzingen of verrekte spieren. In de 44-jarige geschiedenis van de race zijn al 150 honden gestorven.

Dierenbeschermingsorganisaties als PETA hebben dan ook kritiek op de Iditaro. Volgens de menners worden de honden juist gepamperd om goed te kunnen presteren. Maar of dit ook onder pamperen valt: bij de vorige editie was er een dopingschandaal toen vier honden positief testten op verschillende pijnstillers. Vijf dieren kwamen om. Ook dit jaar zwelt de druk aan van verschillende dierenrechtenactivisten.

De winnaar, die waarschijnlijk binnen zes dagen over de streep komt, krijgt een 4x4 en meer dan tienduizend dollar.