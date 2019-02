Het is een meisje! Elf weken oud ijsbeertje laat zich zien in Berlijnse zoo David van der Heeden

15 februari 2019

14u20

Bron: AD.nl 0 Dieren Vandaag konden de verzorgers in het Tierpark Zoo in Berlijn het ijsbeertje dat op 1 december werd geboren, voor het eerst even lospeuteren van mama Tonja. Tijd om het beestje te wegen en te meten. “Het is een sterk meisje’’, kirt de dierenarts van de zoo.

En of de medewerkers van de dierentuin blij waren toen ze eindelijk oog in oog stonden met het witte wondertje. Eerdere welpen van de 9-jarige Tonja stierven binnen enkele maanden na hun geboorte, maar dit keer lijkt het goed te gaan. De babybeer legt 8,5 kilo in de schaal en meet van kop tot staart 61 centimeter.

De dierentuin houdt, ondanks de positieve signalen, rekening met het feit dat het sterftecijfer onder ijsberen hoog ligt. In het wild halen veel jonge beren hun tweede verjaardag niet. Daarom was het voor de verzorgers zaak Tonja’s jong zo lang mogelijk met rust te laten. Dat was ook de reden waarom de zoo geen idee had van het geslacht van het welpje.



De afgelopen weken was via een cameraatje in de kraamkamer te zien dat het ijsbeertje actiever werd en zelfs de eerste voorzichtige stapjes zette. En dus werd het tijd moeder en dochter even uit elkaar te halen.

Nu duidelijk is dat het om een vrouwtje gaat, kan er worden nagedacht over een naam. Het publiek krijgt de ijsbeeraanwinst overigens nog niet te zien. Net als in het wild blijven de ijsberen tot aan het voorjaar in hun hol. Wie vader Wolodja wil zien, moet naar een andere dierentuin in de Duitse hoofdstad: Zoo Berlin.

