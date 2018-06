Het is een hete dag en husky Mako is spoorloos. Tot zijn baasjes een staart uit de ijsmachine zien hangen sam

14 juni 2018

13u58

Bron: KameraOne 0 Dieren De voorbije weken was het vaak zo warm dat in de ijskast kruipen wel verleidelijk leek. En dat is exact wat deze husky deed in Kingston, in North Carolina.

"Wij reden met het golfkarretje maar hij koos ervoor te lopen", zeggen baasjes Eric en Alice. En opeens was de 6,5 maanden oude Mako niet meer te bespeuren.

Eric ging op zoek, en zag plots een staart uit de ijsmachine hangen. Hij haalde Alice erbij, die filmde hoe de hond zich als een vis in het water leek te voelen op het koude ijs. Mako had het zelfs zo naar zijn zin dat hij zijn ogen sloot en een dutje leek te willen doen. "Ik schaam me zo", gierde Eric.

De video werd opgenomen op 2 mei, en het koppel laat weten dat hun volbloed husky nog altijd in de ijsmachine kruipt om af te koelen. "We krijgen het niet over ons hart om hem buiten te sluiten", zeggen ze. "Nog niet."

Bekijk ook: