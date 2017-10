Het is bewezen: Puppyogen zijn allesbehalve toeval 23u15

Dieren Honden hebben een rijk arsenaal aan gelaatsuitdrukkingen, die ze gebruiken om te communiceren met mensen. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Portsmouth. Zij willen aantonen dat expressie bij dieren niet louter een onbewuste reflex is.

"Gezichtsexpressie bij dieren wordt vaak beschouwd als een emotionele, vast bepaalde actie", vertelt Bridget Waller, professor evolutionaire psychologie aan de Universiteit van Portsmouth, in The Guardian. Haar onderzoek wilt het omgekeerde aantonen: honden kunnen puppyogen opzetten als mensen naar hen kijken.

Communicatie

Uit het Britse onderzoek blijkt dat honden opvallend meer expressie tonen als ze aandacht krijgen van soortgenoten of mensen, dan als ze genegeerd worden. Honden kunnen bijvoorbeeld hun wenkbrauwen optrekken en hun ogen groter doen overkomen afhankelijk van met wie ze communiceren.

In het onderzoek filmden wetenschappers het gelaat van 24 honden tijdens een reeks experimenten waar een mens naar de hond keek, of de hond negeerde. In een tweede reeks werd de oefening herhaald met een snack die al dan niet werd gegeven. De wetenschappers analyseerden iedere frame en publiceerden hun bevindingen in Scientific Reports.

Hieruit moet blijken dat er een verschil is in expressie als de mens wel of geen aandacht geeft, maar dat de aanwezigheid van een snack geen rol speelt. Expressie bij honden is volgens de onderzoekers dan ook niet louter een gevolg van opwinding.

Domesticatie

Van een poging tot manipulatie door de honden is volgens Waller geen sprake. "Dan zouden ze bij het zien van eten juist meer expressie tonen, en dat deden ze niet." Volgens haar toont het onderzoek in de eerste plaats aan dat de uitdrukkingen niet louter emotioneel zijn, maar een vorm van communicatie.

Waller betwijfelt of de honden echt iets willen vertellen. "Het toont vooral de impact van domesticatie. Het heeft honden veranderd om meer expressief te zijn bij mensen." Haar onderzoek toont wel aan dat honden puppyogen voornamelijk lijken te gebruiken als mensen aandacht geven. Weten honden dat mensen dit leuk of schattig vinden? Misschien.