Het grootmoedereffect: meer kans op overleven voor kleinkindkalfjes dankzij oma orka Joeri Vlemings

11 december 2019

12u35 4 Dieren Als hun oma in de buurt is, groeit de kans voor orkakalfjes om te overleven. En zelfs nog méér als de orka-oma al de menopauze heeft doorgemaakt. Of: het zogenaamde grootmoedereffect blijkt ook te gelden voor deze zwaardwalvissen.

De menopauze is een wetenschappelijk mysterie. De overgang is heel zeldzaam bij dieren en komt zelfs enkel bij orka’s, grienden, walvissen, narwallen en mensen voor. De biologische hamvraag is dan ook waarom de vrouwtjes van deze tandwalvissoorten en van de mens na het verlies van hun vruchtbaarheid nog lang blijven verderleven.

Bij de mens is er altijd al sprake geweest van het grootmoedereffect: kinderen hebben meer kans dat ze blijven leven als oma een handje toesteekt bij de opvoeding. Maar hoe zit het bij de andere dieren?

Wetenschappers onderzochten de statistische gegevens over een periode van 40 jaar van twee orkapopulaties voor de Noord-Pacifische kust van Canada en de Verenigde Staten, bij Vancouver Island. Beide populaties bestonden uit verscheidene scholen met verschillende families. Uit het onderzoek, dat verscheen in vakblad PNAS, blijkt het oma-effect ook bij orka’s te bestaan. “Als een grootmoeder sterft dan hebben de nakomelingen van haar kinderen in de jaren erna veel meer kans om ook te sterven”, stelt hoofdauteur Dan Franks van de University of York. Dat effect blijkt nog groter als de orka-oma de overgang al achter de rug heeft. Vanuit een evolutionair standpunt kan een orkagrootmoeder haar genen efficiënter doorgeven dan dat ze zich zou voortplanten.

Een van de redenen is vermoedelijk de afwezigheid van concurrentie voor voedsel en aandacht tussen de kleinkinderen van het vrouwtje en de eventuele nieuwe kinderen die ze zou kunnen baren als ze toch nog vruchtbaar zou zijn. Na het wegvallen van haar voortplantingsvermogen kan oma zich dan ook ten volle concentreren op de kleinkinderen.

Het enorme nut van orkagrootmoeders komt vooral naar voren in tijden van nood, zoals bij een tekort aan zalm. De oma’s gebruiken vaak hun uitgebreide ecologische kennis om het voortouw te nemen in de zoektocht naar voedsel. Volgens Franks “zouden ze zich in een betere positie bevinden om de groep te leiden” als ze zich niet meer kunnen voortplanten.

De biologen vermoeden ook dat, net als bij mensen, orka-oma’s soms in de rol van babysitter kruipen. “Als de mama gaat duiken om vis te vangen, dan blijft de grootmoeder bij de kleinkinderen”, aldus Franks.