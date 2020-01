Het gaat stukken beter met door vuurwerk mishandelde kater Comet Eveline Verwater

06 januari 2020

22u43

Bron: AD.nl 3 Dieren Hij spint, kroelt en vindt het absoluut niet erg om lekker geaaid te worden. Kater Comet, die twee weken geleden in Nederland werd gered nadat hij door dierenbeulen was bewerkt met vuurwerk, voelt zich al stukken beter bij Dierenopvangcentrum Vlaardingen. Of hij helemaal zal herstellen, moet de tijd nog uitwijzen.

Kater Comet werd twee weken geleden in Rotterdam aangetroffen zonder staart, met deels ontvelde rug en stukjes plastic in zijn anus. Hij werd hoogstwaarschijnlijk met vuurwerk mishandeld.

In een video van het dierenopvangcentrum, waar de kater momenteel verblijft, is te zien dat Comet lekker ligt te spinnen terwijl zijn wonden worden verzorgd. Ook reageert hij goed op de medicatie en is er niets mis met zijn eetlust. De wond op zijn rug lijkt volgens de dierenopvang al iets minder fel te worden. De achterkant van de kater is nog geen pretje om naar te kijken, aangezien zijn sluitspier helemaal kapot is. Hierdoor kan het beestje zijn ontlasting niet goed ophouden. De opvang weet niet of dit nog te herstellen valt. Wel kan Comet ‘gewoon’ plassen.

Geen baasje

Een baasje heeft zich tot op de dag van vandaag nog niet gemeld. De opvang wacht momenteel af of dit nog gaat gebeuren. Ze schrijft op Facebook dat ze veel berichten heeft gehad van mensen die de kater willen hebben. “Dat is superlief, maar momenteel nog niet aan de orde. We wachten eerst op zijn baasje.’’ Mocht deze zich niet melden, dan wordt - zodra Comet er weer helemaal bovenop is - een nieuw huis voor hem gezocht.