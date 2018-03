Het gaat niet goed met Sudan, het laatste mannetje onder de noordelijke witte neushoorns LG

01 maart 2018

17u49

Bron: AP 0

Het gaat niet goed met de gezondheid van Sudan, de noordelijke witte neushoorn. Hij is het laatste mannelijke exemplaar in zijn soort. Daarom draagt hij een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Omdat hij erg oud is en zijn gezondheid het stilaan laat afweten, zoeken wetenschappers naar andere manieren om de soort alsnog te kunnen redden.