Het 7-stappenplan tegen doggy blues

07 november 2018

Niet enkel mensen kunnen last hebben van depressieve gevoelens, ook honden kunnen behoorlijk neerslachtig zijn. Hondenwetenschapper Joke Monteny stipt aan wat de alarmsignalen zijn voor doggy blues én wat je kan doen opdat je trouwe vriend zich weer fijn in z’n vel voelt.

Stap 1: herken gedragsveranderingen

Het is niet duidelijk of honden net zoals mensen een ‘depressie’ doormaken, wel kunnen we bepaalde symptomen, typisch voor mensen met een depressie, ook terug zien bij honden. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende signalen. Wees alert bij:

- Apathie

- Lusteloosheid

- Veranderde eetlust

- Aanhoudende vermoeidheid

- Prikkelbaarheid

- Plotse negatieve reacties op nieuwe prikkels of nieuwe situaties

Stap 2: observeer de lichaamstaal van je hond



- Likt hij overdreven aan zijn poten?

- Knabbelt hij de hele dag op zijn poten?

- Jaagt hij zijn staart na?

- Hapt hij hysterisch naar vliegen?

- Laat hij zijn staart hangen of steekt hij hem tussen zijn poten?

- Kwispelt hij nog nauwelijks?

- Heeft hij een passieve houding, met zijn kop naar beneden?

Let op zijn lichaamstaal, het kan een manier zijn om jou mee te delen dat hij kampt met chronische stress.

Stap 3 : sluit ziekte en pijn uit

Plan eerst een bezoekje aan de dierenarts om medische oorzaken en pijn uit te sluiten.

Stap 4: onderzoek wat de oorzaak wel kan zijn

Symptomen van chronische stress of ‘depressie’ treden wel eens op bij volgende situaties. Check of je hond hiermee te maken heeft en pak de situatie aan. Zorg dat al zijn basisbehoeftes vervuld zijn, laat hem ‘hond’ zijn en stop met straffen.

- Het verlies van een compagnon: mens of hond

- Een stresserende situatie, zoals een verhuis, een nieuw lid in de familie of wanneer één van de basisbehoeftes (voeding/water, een rustig eigen plekje, voldoende en aangepaste beweging, sociaal contact en veiligheid) niet wordt vervuld

- Een schijnzwangerschap (herken je soms ook aan symptomen zoals graven, speeltjes verzamelen en het beschermen van de mand)

- Hulpeloosheid, wanneer een hond ervaart dat hij helemaal geen invloed heeft op zijn eigen situatie. Passief gedrag is dan een mogelijk gevolg.

- Geweld of straffen, ook zogenaamde ‘postitieve’ straffen tijdens opvoeding en trainingen, zoals een ruk aan de lijn, berispen, duwen op het achterwerk, doen schrikken, tegen de grond duwen. Dergelijke straffen zijn nefast bij de opbouw van een vertrouwensband en mogen absoluut niet gebruikt worden bij de opvoeding van je hond.

Stap 5: breng meer tijd met hem door

Investeren in quality time is nooit een slecht idee als je hond in een dip zit. Blijf wat vaker thuis, zorg dat je er bent voor hem, maak een extra snuffelwandeling, doe zoekspelletjes of andere spelletjes die hij normaal leuk vindt,… Opgepast, verwacht niet té snel resultaat.

Stap 6: geef het goede voorbeeld

Wist je dat honden hun baasje als referentiekader gebruiken? Jouw stemming en dus ook jouw onzekerheid en angst stralen af op je viervoeter. Zorg dus goed voor jezelf en investeer ook in je eigen mentale gezondheid! Blije baasjes zorgen – veelal - voor blije hondjes.

Stap 7: schakel een gedragstherapeut in

Blijft het neerslachtig gedrag van je hond aanhouden? Neem contact op met de dierenarts, deze kan je eventueel doorschakelen naar een gedragstherapeut.

Wie is Joke Monteny? Joke is oprichtster van Hond Inform (een info- en opvoedingscentrum voor honden). Ze doceert ‘Gedragsleer met dieren’ (theorie en praktijk), doet aan wetenschappelijk onderzoek en geeft diverse lezingen.