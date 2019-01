Herdershond Bo eet vergif tijdens wandeling en sterft op weg naar dierenkliniek HA

26 januari 2019

17u33

Bron: Facebook/Needy Dogs 78 Dieren In het Antwerpse Zandhoven is gisteren een herdershond overleden nadat hij tijdens een wandeling vergif had gegeten. Het dier stierf in de wagen op weg naar de dierenkliniek, meldt dierenwelzijnsorganisatie Needy Dogs op haar Facebookpagina.

Baasje An was met haar viervoeter Bo op stap in de Heistraat toen ze plots zag dat haar hond iets probeerde op te schrokken dat in de berm lag. Ze kon een deel afpakken, maar de rest had de herdershond al naar binnengespeeld.

Een uur later begon de hond vergiftigingssymptomen te vertonen, waarop zijn baasje meteen de dierenarts verwittigde. Die was snel ter plaatse en stuurde het duo naar de dierenkliniek. Maar Bo was er slecht aan toe: in de wagen op weg naar de kliniek blies hij zijn laatste adem uit.



Het is nog onduidelijk door welk gif de herdershond gestorven is. Volgens de dierenarts ging het mogelijk om slakkenvergif.