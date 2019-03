Helikopter redt hond na 48 uur in bar weer mvdb

13 maart 2019

23u12

Bron: BBC - AP - Metro 0 Dieren Een hond die maandag net voor het felle stormweer vermist raakte in de Schotse Highlands, is na 48 uur overleefd te hebben in barre weeromstandigheden veilig en wel. Een reddingshelikopter op oefening spotte bij toeval de hond - Ben - in de sneeuw en bracht hem met een lier aan boord.

Bens baasje was maandag met hem gaan wandelen in de Cairgorms-bergketen, het oostelijk deel van de Highlands. Door het opkomende stormweer raakte de viervoeter vermist. Het winterweer sloeg zo hevig toe dat de wandelaar zijn zoektocht moest staken.

Nu twee dagen later, steeg een helikopter van de kustwacht van de stad Inverness op voor een oefening in winterweer. Een van de inzittenden merkte van ver iets op dat verdacht veel leek op een hond. Het bleek te kloppen. Ben zat haast vast op een smalle richel. De helikopter aan de grond zetten was geen optie. Een lid van de kustwacht liet zich per lier naar beneden zakken en kon Ben vastgrijpen. De twee werden vervolgens weer naar boven getakeld.

Eens aan boord werd Ben in handdoeken gewikkeld om onderkoeling te voorkomen. Ook werd hij danig geknuffeld. De helikopterpiloot zette vervolgens koers naar een gastenverblijf waar hij het toestel aan de grond zette. De leden van de kustwacht brachten het beestje vervolgens naar de dierenarts. Ben is inmiddels opnieuw verenigd met zijn baasje en stelt het naar verluidt prima.