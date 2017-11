Heldhaftige straathond redt vrouw en bijt overvaller in achterwerk sam

21u50

Bron: Metro.co.uk 0

Een bewakingscamera filmt hoe een pientere hond een vrouw redt van een overvaller in Montenegro. Het dier, vermoedelijk een straathond, heeft in de smiezen hoe de man zijn prooi volgt op straat in de hoofdstad Podgorica. De overvaller probeert haar handtas te grijpen, maar de hond grijpt in bijt de crimineel in zijn achterwerk.

rv