Heldhaftige papa redt dochters van aanval ijsbeer, overleeft zelf niet

05 juli 2018

04u00

Bron: CTV News Canada, Belga 43 Dieren In het noordelijke Canadese territorium Nunavut is een 31-jarige man voor de ogen van zijn jonge dochtertjes gedood door een ijsbeer. Dat meldt de Royal Canadian Mounted Police (RCMP). Aanvallen op mensen door de geelwitte roofdieren zijn zeldzaam.

De aanval gebeurde op Sentry Island, een populaire plaats om te vissen en jagen op ongeveer 10 kilometer voor de kust van Arviat, een gehucht aan de Hudsonbaai in het noorden van Canada. Volgens Canadese media was het slachtoffer de 31-jarige Aaron Gibbons uit Arviat. Hij werd gedood door de ijsbeer toen hij zich tussen het dier en zijn kinderen had geplaatst om hen te beschermen toen het dier uit het niets op hen af kwam stormen.

Gibbons stuurde zijn jonge dochters naar de boot en plaatste zichzelf zonder zijn geweer bij de hand te hebben in het pad van de aanstormende beer om hen extra tijd te geven. De man werd vervolgens aangevallen, terwijl een van de meisjes via de radio op de boot om hulp riep. Haar vader kon door de opgetrommelde mensen niet meer geholpen worden.

Een groep mannen schoot de ijsbeer uiteindelijk dood op Century Island. De kinderen bleven ongedeerd.

"Aanvallen zijn zeldzaam"

Aanvallen van ijsberen op mensen zijn zeldzaam. Volgens het vakblad Wildlife Society Bulletin zijn er tussen 1870 en 2014 in totaal 73 gevallen gedocumenteerd in Canada, Groenland, Noorwegen, Rusland en de Verenigde Staten. Daarbij vielen in totaal 20 doden en 63 gewonden. Negen op de tien van die aanvallen gebeurden tussen juli en december, wanneer er minder zee-ijs is.

Twee derde van de aanvallen werd uitgevoerd door hongerlijdende jonge mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee gepaard gaande smelten van de ijsmassa, niet meer genoeg voedsel kunnen vinden.