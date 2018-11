Held! Brandweerman redt hond die door ijs van bevroren vijver was gezakt Redactie

30 november 2018

12u03

Bron: KameraOne

Deze hond was door het ijs gezakt van een bevroren vijver in de Amerikaanse stad Norton, in de staat Ohio. Toen de lokale brandweer een oproep kreeg om het dier uit zijn benarde situatie te redden, werd meteen tot actie overgegaan. De hond komt er gelukkig met de schrik vanaf.

